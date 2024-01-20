Gökçeada ve Bozcada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferlerse tarifeye göre yapılacak.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün saat 10.00’dan sonraki seferler iptal edilmiş, Geyikli-Bozcaada hattındaysa Bozcaada’dan saat 18.00 seferi 17.00’ye, Geyikli’den 19.00 seferi 18.00’e alınmıştı.