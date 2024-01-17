Yaramazlara biraz batar!

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal

Çanakkale’de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ‘den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 06.00’da, Kabatepe’den Gökçeada’yaysa 08.00’da sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.


Açıklamada, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00 ve 11.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Diğer hatlardaki seferlerin tarifede planlandığı şekilde yapılacağı öğrenildi.

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