Göç idaresi: İstanbul’da 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul’da şu an 2,5 milyona yakın yabancı yaşadığına söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız” diye konuşmuştu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun açıklamasının İstanbul’daki gerçek durumu yansıtmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır.”

