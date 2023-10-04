Gmail’de ’emojilerle reaksiyon’ dönemi

Google, e-posta uygulaması Gmail’e ’emojilerle reaksiyon verme’ özelliğini getiriyor.

Söz konusu özellik önce Android, önümüzdeki aylarda da web ve İOS kullanıcılarına kademeli olarak sunulacak. Özellik, şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Kullanıcılar gelen e-postalara güne surat, üzgün surat, parti gibi emojilerle tepki verebilecek.

Uygulamayla ilgili birkaç kısıtlama da olacak.

Okul veya iş hesaplarında emoji tepkilerini kullanılamayacak. Mesajın 20’den fazla kişiye gönderilmesi, bir grup e-posta listesine gönderilmesi, bcc’ye eklenmeniz ve diğer birkaç durumda emojiyle tepki verilmesi mümkün olmayacak.

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