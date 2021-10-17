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Yaramazlara biraz batar!

Giresun’da altı kişi zehirlendi; il sağlık müdürlüğü ‘ıspanak’ uyarısı yaptı

Giresun’da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle altı kişi hastaneye kaldırıldı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi konusunda uyardı.

DHA’nın aktardığına göre kentte aynı işletmede çalışan altı kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan hastalar, taburcu oldu.


Konuyla ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı: “Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz.”

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