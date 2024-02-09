Yaramazlara biraz batar!

Gezeravcı’nın da olduğu Dragon kapsülü okyanusa indi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa indi.

Fotoğraf: AA

Axiom Space, Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Dünya’ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.


Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX’e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınması bekleniyor.

Ax-3 mürettebatı, ISS’den 7 Şubat’ta TSİ 17.20’de ayrılmıştı.

Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49’da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak’ta ISS’ye ulaşmıştı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 9 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Çocuklara sürdürülebilirliği anlatmanın yolları

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza da şimdiden bu konuda bilinç kazandırmak büyük önem taşıyor. Çünkü görünüşe göre gelecek nesiller iklim krizinin etkilerini, bizlerden çok daha derin hissedecek.