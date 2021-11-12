Getir 300 şehir hedefiyle ABD’de

Türkiye dışında Avrupa’nın ardından ABD pazarına da dün itibariyle giren hızlı teslimat şirketi Getir, ABD’de 300 şehirde varlık göstermeyi hedeflerken, şirketin kurucu ortağı Nazım Salur büyümenin fonlanması için gerekmesi halinde yeni fonlama turlarına çıkabileceklerini ve büyümeyi hızlandırmak için satın alma yapabileceklerini söyledi.

Getir’in Chicago’da operasyonlarına başlaması ile ilgili dün akşam düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan kurucu ortak Nazım Salur, ABD’deki büyümenin finansmanı için “Gerekirse o para var. Bizim tarz işlere yatırım yapan diyelim ki tüm dünyada 200 tane major fon varsa bunların 190’ı bizim kapımızı çalmıştır. ‘Bir sonraki yatırım turunu ne zaman yapacaksınız’ diye bize rezervasyonu vardır. Daha çok paraya ihtiyaç görürsek onları çağırıp yeni bir yatırım turu yaparız” dedi.

Salur yıl sonuna kadar New York ve Boston’da faaliyete geçmeyi hedeflediklerini, ABD’de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetti.

Getir’in vakti geldiğinde Türkiye’de değil ABD’de bir halka arz düşündüğünü kaydeden Salur, “Halka arzı büyümek için fonlama olarak düşünmek lazım” dedi.

E-ticaret platformu N11’de hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Salur, Rekabet Kurumu’nun onayını beklediklerini belirterek, N11’deki mevcut iki ortaktan hisse alarak şirkete ortak olacaklarını söyledi.