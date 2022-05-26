Gerekçe ‘enflasyonist ortam’: Getir, her 10 çalışanından birini işten çıkaracak

Son dönemin en popüler uygulamalarından sipariş hizmet sağlayıcısı Getir, çalışanlarının yüzde 14’ünü işten çıkarma kararı aldı.

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Reuters’a konuşan ‘konuya yakın bir kaynak’ şirketin bu kararı küresel ölçekte ve Türkiye’de artan enflasyonist ortam nedeniyle, maliyetleri azaltmak için aldığını belirtti.

Haber ilk olarak ABD’li yayın kuruluşu Tech Crunch’ta yer aldı. Burada yer alan habere göre dünya genelinde toplam 32 bin çalışanı bulunan Getir, 4 bin 480 çalışanıyla yollarını altı ay içerisinde ayırmayı planlıyor.

Reuters, şirketten sorulara henüz yanıt vermediğini yazdı.

Salgın hastalık döneminde kısıtlama tedbirleri nedeniyle yoğun taleple karşılaşan ve bir yıl içinde yedi Avrupa ülkesi ve ABD’ye yayılarak çok hızlı bir büyüme kaydeden şirket, son olarak martta 768 milyon dolar yeni yatırım almıştı.