Gerçekten dost musunuz?

Arkadaşlık, özellikle de geçmişten gelen bir bağa dayanıyorsa üzerine pek düşünmediğimiz bir ilişki türü. Eski arkadaşlıklar genellikle artık birbirimizi gerçekten önemseyip önemsemediğimizi, birlikte olduğumuzda bundan gerçekten keyif alıp almadığımızı sorgulamadan, otomatik pilotta devam eder. Ancak yetişkinlik dönemimizde öyle bir an gelir ki hayatımızdaki insanların bizim için getirisini götürüsünü çok daha net görebiliriz.

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Tam da bu nedenle arkadaşlıkları gözden geçirmek ve kurduğumuz ilişki hakkında düşünmek bir çok açıdan hayati önem taşıyor.

O halde gelin arkadaşlıklarımızı neden gözden geçirmeliyiz, şöyle bir bakalım.

Fiziksel sağlığımız için iyi arkadaş şart!

Antidote’un haberine göre kötü arkadaşlıkların sağlığımıza zararı bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. 2012 tarihli bir araştırma stresli arkadaşlıkların vücutta iltihaba ve diyabet gibi daha ciddi sorunlara neden olan belirli bir protein türünü artırabildiğini ortaya çıkardı.

Ayrıca dengesiz arkadaşlıklar da sağlığımıza zarar verebiliyor. 2007’deki bir araştırma inişli çıkışlı

ilişkilerde, sadece arkadaşını düşünmenin bile kalp atış hızı ve kan basıncında yükselmeye neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle bizi üzen, geren bir arkadaşlığı gözden geçirmek

sağlığımız için isabetli bir karar.

Zihnimiz de bize teşekkür edecek!

Akıl sağlığımızda arkadaşlarımızın sayısı değil kalitesi etkili.

2016 tarihli bir araştırma, daha sağlıklı arkadaşlıklara sahip olduğunu düşünenlerin, daha

yüksek düzeyde öz saygıya sahip olduğunu, psikososyal uyumlarının daha iyi olduğunu ve başkalarının sorunlarına daha duyarlı davrandığını ortaya çıkardı.

Arkadaşlıkta beklentilerimiz değişebilir

Yaşımız ilerledikçe hayatımızın geçmişten beri birlikte olduğumuz insanlardan farklı bir yönde

gelişmesi kaçınılmazdır. Ancak bu her zaman kötü bir durum anlamına gelmez. Bütün

arkadaşlıklar bir ömür boyu sürmez ve bu gayet doğal.

Eski dostumuzu ve sırdaşımızı tamamen bir kenara bırakmamız gerekmez ancak ihtiyacımız

olanı tam olarak alamadığımızda bir arkadaşlıktan beklediğimiz şeyi yeniden gözden geçirmekte bir sakınca yok.

Sınırlarımızı yeniden belirlemeniz gerekebilir

Biriyle uzun yıllar arkadaşsak, aramızdaki sınırları artık göremez hale gelebiliriz. Ancak yetişkinlikte sınırlarımızı tanımlamak zihinsel sağlığımız için hayati önem taşıyor. Terapist Kailee Place “Sınırlar yalnızca kendi ihtiyaçlarınıza yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda başkalarının da sizinle en iyi şekilde nasıl bağlantı kuracaklarını bilmelerine yardımcı oluyor” diyor.

Karşımızda sınırlarımızı sürekli olarak zorlayan biri varsa belki de aradaşlığımızı gözden geçirmenin vakti gelmiştir.

Gerçekten önemli insanları keşfet!

Bize iyi gelmeyen kişileri belirlediysek sıra bizim için anlam ifade eden kişilere odaklanmakta.

Oxford Üniversitesi’nden evrimsel psikoloji profesörü Dr. Robin Dunbar, ortalama bir insanın aynı anda 150 arkadaşlığı doğru şekilde sürdürebileceğini ve o zaman bile zaman ve çabanın herkese eşit bir şekilde bölünemeyeceğini söylüyor. Çünkü sosyal çabamızın yüzde 60’ı sadece 15 kişi arasında bölünüyor ve bunun da yüzde 40’ı en yakın arkadaşlarımız olarak kabul ettiğimiz şanslı beş kişiye tekabül ediyor. O halde bu şanslı beş kişiye ‘yatırım yapmak’ belki de bizim için en mantıklısı.

İyi arkadaş zengin ediyor!

Chicago Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sağlıklı arkadaşlıkları bulunduğunu düşünmeyen bireylerin, yakınlaşmak istediği insanlarla daha güçlü bir bağ kurma uğrana daha çok para harcayabileceğini söylüyor.

Bir arkadaşımıza ayak uydurmak veya onu etkilemek için daha fazla para harcama ihtiyacı duyuyorsak belki de bu arkadaşlık hakkında derinlemesine düşünmenin zamanı gelmiştir.

Arkadaş çevremizi maddi durumumuz ne olursa olsun sevildiğimizi ve ihtiyaç duyulduğumuzu hissettiren kişilerden oluşturursak, daha istikrarlı bir ‘banka bakiyesi’ne sahip olabiliriz.

Gözden geçirmek, arkadaşlığımızı güçlendirebilir

Arkadaşlıklarımızı yeniden değerlendirmek ille de ilişkinin sonu anlamına gelmez. Arkadaşılığımız üzerine düşünmek, sohbet etmek ilişkinin güçlenmesini de sağlayabilir. Karşılıklı olarak hislerimizi dile getirmek ikimiz için de bağlantımızı yeni bir seviyeye taşıyacak güvenli alanı yaratabilir.

Tahmin etmeye çalışmaktansa arkadaşımızın ne düşündüğünü dinlemek, tahmin oyunu oynamayı bırakıp birbirimize yepyeni bir anlayış ve saygıyla yeniden bağlanmamızı sağlayabilir.