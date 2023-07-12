Gerçek fotoğrafı ‘yapay zeka’ sanıp yarışmaya almadılar

Aktris Suzi Dougherty, cep telefonuyla 18 yaşındaki oğlu Caspar’ın fotoğrafını çekti. Dougherty, bu fotoğrafla yerel bir yarışmaya başvurdu ama jürinin fotoğrafın yapay zekayla oluşturulduğuna dair şüphesinden dolayı yarışmaya alınmadı.

Dougherty, Avustralya’nın Sydney kentinde yer alan Powerhouse Müzesi’nde bir fotoğraf çekti. Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta oğlu (soldaki) ve iki cansız manken yer aldı.

Fotoğrafı çok seven Dougherty, bu fotoğrafla beraber yerel bir fotoğraf yarışmasına katıldı. Yarışmanın jürileri de ilk önce fotoğrafı beğendi ama fotoğraf, sonradan yarışmaya kabul edilmedi.

Bunun sebebiyse jürilerin fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulduğuna dair taşıdığı şüphe.

The Guardian’a konuşan Dougherty, yarışmayı kazanamadığı için üzgün olduğunu söylese de “Gururum okşandı” diyerek işi şakaya vuruyor.

Yapay zeka üzerine çalışan Dr. Patrick Hutchings, eskiden bir fotoğrafta yapay zeka kullanılıp kullanılmadığını anlamanın daha kolay olduğunu belirtse de bunun şu an epey zorlaştığını söyledi.