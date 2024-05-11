Gençlerin de bilmesi gereken altı kalp sorunu belirtisi

Birkaç kat merdiven çıktınız ve nefes nefese kaldınız. Eskiden hızla kat ettiğiniz bir mesafeyi bitirmeniz bu sefer uzun sürdü. Durup dururken kalp atışlarınız hızlandı…

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Daha gençseniz muhtemelen endişelenecek bir şey yoktur; ancak bazı durumlarda altta yatan bir kardiyovasküler sorun söz konusu olabilir.

Doğuştan gelen kalp sorunları, kanınızın ne kadar düzgün pompalandığını etkileyebilir. Ve o kadar sık ​​olmasa da 20’li, 30’lu veya 40’lı yaşlarınızda koroner arter hastalığı (KAH) gelişmesi mümkün. Bu en yaygın kalp hastalığı türü, tıkalı arterlerin kalbe giden kan akışını bloke ettiği bir durum. Aritmi adı verilen düzensiz kalp atışı veya kalbinizin vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamaması anlamına gelen kalp yetmezliği gibi başka kardiyovasküler sorunlar da söz konusu.

Bazı insanlar bu sorunları, doktora görünmeden çok önce yaşar. Bunun nedeni, pek bir şey hissetmemeniz ya da semptomları umursamamamız.

Elbette kalbinizin normalden farklı attığını fark etmek her zaman bir kalp rahatsızlığını olduğu anlamına gelmez. Ancak dikkat etmeniz gereken işaretleri bilmek, bir sıkıntıyı soruna dönüşmeden önce saptamanıza yarayabilir.

İşte genç olsanız bile dikkat etmeniz gereken altı kırmızı işaret.

Görünürde hiçbir sebep yokken bitkinlik veya nefes darlığı

Açıklanamayan biçimde baş dönmesi veya yorgunluk

Belden yukarısında bir çeşit) baskı

Kalp atışıda birdenbire hızlanma veya panik atak

Belden aşağınızda ağrı

Uykuya dalmakta zorluk

Bu listedeki herhangi bir belirti illaki kalp hastalığınıza işaret etmez. Zira kardiyovasküler sorunlar herkesi farklı etkiler. Yine de zararsız olsun veya olmasın, doktora yeni veya farklı gelen her şeyi anlatmak önemli. Bir şeyler oluyorsa, sağlık uzmanınız size doğru tanıyı koyabilir ve uygun tedaviyi uygulayabilir. Ve pek çok kalp sorunu zaman içinde yavaş yavaş geliştiğinden, özellikle genç bir insan olarak sorunları ele almak, en iyi sonucun alınmasına yarayabilir.