Genç iletişimcilerin ödül mutluluğu

32’nci Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda dereceye girenler çevrimiçi törende açıklandı.

Genç iletişimcilerin gelişimini teşvik eden yarışmaya, yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarında her yıl iletişim fakültelerinden yüzlerce öğrenci katılıyor.

Yönetmen Çağan Irmak, TV programcıları Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, muhabir Yağız Şenkal ve reklamcı Şirin Ediger daha önce bu yarışmada ödül alıp daha sonra medyada başarılı işlere imza atmış isimlerden bazıları olarak gösteriliyor.

Dünkü törende seçici kurullar, 16 üniversiteden 61 öğrencinin toplam 46 projesini ödüle değer buldu.

Fotoğraflar: TGC

Vuslat Doğan Sabancı: İyi habere ihtiyaç artacak

Ödül töreninin açılışında konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, pandemi sürecinde dünyada ve günlük yaşamda pek çok şeyin değişmesine karşın haber alma ihtiyacının değişmediğine dikkat çekti: “Kaynağı iyi araştırılmış, iyi işlenmiş habere duyulan ihtiyaç toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, hayatlarımız karmaşıklaşıp, anlaşılması zor hale geldikçe daha da artacak. Bu bağlamda gazetecilik insanların hayatlarına dokunan en önemli mesleklerden biridir ve büyük sorumluluk ister. Bugün artık haberin bir kağıt üzerinde mi yoksa bir bilgisayar veya telefon ekranında mı iletildiği hiç önemli değil. Asıl önemli olan, haberi oluştururken ortaya konulan habercilik becerisi ve donanımıdır. Geleceğin profesyonel iletişimcileri olacak gençlerin, kendilerini mesleğimize bu bilinçle hazırlayacaklarına inanıyorum.”

İnsanların birbiriyle güçlü bağlar kurmasının ilk adımını cankulağıyla dinlemek olduğunu vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, “Cankulağıyla dinleme aslında gazetecilik ve iletişim mesleğinin de temelidir. Dinlemeden doğru soru sormak mümkün değildir. Ancak mesleğe hazırlanırken maalesef sadece soru sormak öğretilir, dinleme öğretilmez. Oysa cankulağıyla dinlemenin, bugün dünyadaki devasa sorunlarda çözüm üretebilmenin en önemli anahtarı olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Basın özgürlüğü halkın bilgi edinme hakkıdır’

Meslekte 60 yılı geride bırakan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, genç meslektaşlarına şöyle seslendi: “Genç iletişimci arkadaşlarım, basın özgürlüğü, daha doğrusu iletişim ve medya özgürlüğü aslında halkın bilgi edinme hakkıdır. Halkın gerçekleri öğrenme hakkıdır. Siz genç iletişimciler olarak bunu daha da geliştirerek yeni jenerasyon olarak ileri bir seviyeye ulaştıracaksınız. Öyle umuyorum ki sizin kuşakla beraber Türkiye’de daha doğru, daha gerçek bir iletişim, daha halk odaklı bir iletişim meydana gelecek. Yapacağınız bazı şeyler var. Birincisi çok okumak, çok kitap karıştırmak, çok iyi öğrenmek. Uğur Mumcu’nun bir sözünü hatırlatmak isterim ’Bilgi olmadan fikir sahibi olunmaz.’ Bu sene de yaratıcı ürünlerinizi iletişimin çeşitli dallarında görmek sevindiriciydi. Çok değerli projelerinizi titiz çalışan jürilerimiz hakkaniyetle değerlendirdi. Ödül alanları da ödül verenleri de bu açıdan kutlamak isterim. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Ödüllerine kavuştular

Yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı ana dallarından oluşan yarışmada her dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Yarışmanın ödül heykelciği ve para ödüllerinin yanı sıra kazananlara gençlerin her zaman yanında olan e-ticaret platformu Hepsiburada tarafından hediye edilen çekler armağan edildi.

Ayrıca bu sene yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarında yarışmaya gönderilen çalışmalar arasından seçilen dört ana dalın her biri için 5 bin TL tutarında ‘Üstün Başarı Ödülü’ verildi.

Dereceye girenler ve projeleri

Yazılı dal

Üstün Başarı Ödülü

İstanbul Üniversitesi- Egehan Erkün / Anahtar Kelimemiz ‘Medya Etiği’: Türkiye’de SEO Haberciliğinin Portresi

Haber ve Haber Araştırma

1-Çukurova Üniversitesi-Melek ELİŞ / Ensest

2-Çukurova Üniversitesi-Alper OKÇUOĞLU / Sıradan Bir Ulaşım Günümüz

3-Üsküdar Üniversitesi-Ümmü Gülsüm DURAL / Yörük Kızı Neslihan’ın Sıra Dışı Yaşamı

Röportaj

1-Çukurova Üniversitesi-Safa Yusuf GÜNER / Anlatı Dergisi – Bant Sistemi

2-İstanbul Ticaret Üniversitesi-Sena YAZGAN / Robotlar İnsanlığın Sonu mu Olacak, Yoksa İnsanlığı Yeni Bir Boyuta mı Taşıyacak?

3-Çukurova Üniversitesi-Alper OKÇUOĞLU ve Aslı CAN / Anlatı -Bebeklerde Besin Alerjisi Neden Yaygınlaşıyor?

Mizanpaj

1- Trabzon Üniversitesi-Tuğba HARBUTOĞLU / Güneşe Lamba Yakan Adam: Aytekin Çakmakçı

2- Çukurova Üniversitesi-Ata Ahmet KÖKÇÜ / Toprağa Basamadan Ölmek!

3- Gümüşhane Üniversitesi-Oğuzhan ŞAHİNÖZ / Toplumsal Tabuların Evrimi Reglofya Haber Tasarımı

Spor

1-Erciyes Üniversitesi-Azra KOÇAK / Kendisini Savunmak için Kick Boksa Başladı, Şampiyon Oldu

2-Üsküdar Üniversitesi-Ayça ARACIÇAM / Yeşil Sahaların Güçlü Kadınları

3-Erciyes Üniversitesi-Melisa KARMIŞ / Ben Tek Başıma Bir Arzu’ydum. Şimdi ise 400 Engelli Çocuğun Elinden Tutuyorum

Fotoğraf

1-Çukurova Üniversitesi.-Uğur Can BÜYÜKNİSAN / Anlatı – Gömlekçi Seyfi

2-Erciyes Üniversitesi.-Samed KARABIYIK ve Nisa GÖKDEMİR / Türk Mitolojisine Işık Tutuyor

3-Çukurova Üniversitesi.-Olcay AYTÜRK / Geri Dönüşüm Haberi

Görsel dal

Üstün Başarı Ödülü

Selçuk Üniversitesi-Leyla Nur ÇEVİK ve Nursultan URAL / Yeşeren Hayaller

Televizyon Haberi

1-İstanbul Üniversitesi-Beyza Nur YILMAZ, Erdoğan ŞİNİKÇİ ve Didem MENTE / Filipinli Hayvansever Amca: Hassan Ahmad

2-Selçuk Üniversitesi-Mustafa AYDIN / Küçük Kalplere Büyük Dokunuşlar

3-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Nedim BAYHAN / Atık Taşlar Heykele Dönüşüyor

Belgesel

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Ödülü: Selçuk Üniversitesi-Rabia PINAR / Kördüğüm

1-Selçuk Üniversitesi-Mustafa AYDIN / Haymatlos

2-Selçuk Üniversitesi-Gürkan BULUNÇ / Bir İstanbul Çilekeşi: Taksici

3-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Ali KARACAN, Bayram ÖRS, Süha PARMAKSIZ ve Hakan ŞAHİN / Kıspet – Yaşayan Hazine

Kısa Film

1-İstanbul Aydın Üniversitesi-Berhan Cenk TAŞKAYA / Bir Yakın Gelecek Hikâyesi

2- Akdeniz Üniversitesi-Esra Ecem ANAY / Bilardo

3- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Tölömüş CANIBEKOV / Yol

İşitsel dal

Üstün Başarı Ödülü

Erciyes Üniversitesi-Şeyma Nur ERBAY / Sessiz Tarih

Radyo Haber Spikerliği

1-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Aybüke İNCE / Tarihi Yaşarken

2-Ödüle değer çalışma bulunamadı

3-Ödüle değer çalışma bulunamadı

Radyo Programcılığı

1-Selçuk Üniversitesi-Menşure YORULMAZ ve Sefa ERYİĞİT / Acıların Kadını Bergen

2-Anadolu Üniversitesi-Bilge ÇAPA / Bir Ses Duydum Sanki

3-Selçuk Üniversitesi-Ahmet Hamdi KEREK ve Ayşegül ÖZBAYRAK / İL’K’ADIN

İnternet yayıncılığı

Üstün Başarı Ödülü iki proje arasında paylaştırıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi-Burak ALTINOK / Cinsiyetçiliğe Blok

Erciyes Üniversitesi-Rümeysa SÖNMEZ, Turgay ATALAY, Cansel BİLGİÇ ve Büşra Nur YORULMAZ / Sosyal Fobi

İnternet Sitesi

1-Trabzon Üniversitesi-İsmet Cem ERTEM / Reklamgen

2-Üsküdar Üniversitesi-Zeynep ŞAHİN / Kadın Başına

3-Üsküdar Üniversitesi-Bilal SADİ / Palto Kültür Sanat

Blog

1-Üsküdar Üniversitesi-Merve ŞİŞMAN / Eller Anlatıyor

2-Üsküdar Üniversitesi-Melisa DUYGUN / Albüm

3-İstanbul Arel Üniversitesi-Burak ALTINOK / Ekonom

İnternet Medya Sitesi

1-İstanbul Medipol Üniversitesi-Emir EĞRİCESU / Geekciyiz.com

2-Üsküdar Üniversitesi-Merve ŞİŞMAN / Şiddetin Yüzü

3-Selçuk Üniversitesi-Taner ÖZAY / Yeşil Gelecek

Sosyal Medya Projesi

1-Erciyes Üniversitesi-Songül ÇEVİK ve Pınar UTAŞ / Doğru Türkçe

2-İstanbul Aydın Üniversitesi-Gaye ÇETİN, Mine UÇARKANAT ve Furkan BULDUK / Gündem İstanbul

3-Gümüşhane Üniversitesi-Kumsal KAVASOĞLU, Neslihan ARAZ, Metin AYYILDIZ ve Ferhat KARADOĞAN / Reglofya