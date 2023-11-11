Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,85, dolar/TL yüzde 0,55, avro/TL yüzde 0,30 değer kazanırken altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kaybetti.

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BIST 100 endeksi en düşük 7.738,66 ve en yüksek 7.942,82 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,85 değer kazanarak 7.771,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92 azalışla bin 786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12 bin liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2 bin 993 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 940 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 değer kazancıyla 28,5660 liraya, avro da yüzde 0,30 kazançla 30,5270 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,38 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,42 ile “Hisse Senedi” fonları oldu.