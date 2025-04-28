Geçek'in 'kişisel veri' ifadesi: Bilgim yok, KVKK uyarınca mümkün degil

AYŞEGÜL KASAP

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek, ‘kişisel verilerin satıldığı’ iddiasına şöyle yanıt verdi: “Bahse konu bilgilerin herhangi bir kimseye ücretli yada ücretsiz paylaşılması konusunda bilgim olmamakla birlikte KVKK uyarınca böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum.”

Fotoğraf: İBB

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 52 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişiyse aranıyor.

Gözaltına alınan isimlerden biri de İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek.

İSTTELKOM, İBB tarafından bağımsız bir işletmeci olarak 2012’de kuruldu. Kurulma amacıysa bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme hizmetleri alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak, telekomünikasyon altyapı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.

Geçek’le ilgili daha önce medyaya ‘İstanbul Senin’ ve ‘kişisel veriler’in konuşulduğu bir toplantıya ait ses kaydı düşmüştü. Söz konusu ses kaydının dökümü emniyette Geçek’e okundu ve kaydının dökümü şöyle özetlendi:

“Ses kaydı çözümlemesinde yer alan konuşma içeriklerinde anlaşıldığı kadarıyla İstanbul’da ikamet eden vatandaşların kişisel verileriyle ilgili bir data çalışması yapılmış hakkında ve bunun reklamist ve farklı ajanslara açılması suretiyle beş-altı kat para kazandıracağıyla ilgili olduğu değerlendirildiği, bu konuşma içeriğinde geçen hususların gizli tank anlatımlarındaki ‘İstanbul Senin’ ismiyle tüm İstanbullu vatandaşların verilerinin tek uygulamada birleştirilerek bu uygulamanın reklamist firmasına ve diğer firmalara para karşılığında satıldığı, ayrıca bu verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde dahi bu verilerin ilçe başkan adaylarıyla büyükşehir belediyesiyle paylaşıldığı beyanıyla uyuştuğu değerlendirildiği…”

Bunun üzerine Geçek’e şu sorular yöneltildi:

1- İstanbul Senin uygulaması kim tarafından ne zaman ne amacla kurulmuştur/ geliştirilmiştir?

2- Bu uygulama İBB bünyesindeki geliştiriciler tarafından mı yoksa dışardan farklı bir firmaya mı yaptırılmıştır?

3- Bu uygulamanın geliştirilme gerekçesi nedir?

4- Bu uygulamanın içerisinde yer alan kişisel veriler nereden ve ne şekilde temin edilmiştir?

5- Uygulamaya kaydolan kullanıcıların kişisel verilerinin korunması için ne tür önlemler alınmıştır?

6-Beyan edilen hususlar doğrultusunda bu uygulamaya kaydolarak kişisel verilerini kaydeden kullancıların verileri kullanıcıların rızası dışında herhangi bir firma/şirket/online kuruluşlar ve ya seçimlerle ilgili adaylarla ücret karşılığı ve ya ücretsiz olarak paylaşılmış mıdır?

7- Veriler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hangi biriminin kontrolündedir? Ve veriler hangi birim tarafından saklanmaktadır/işlenmektedir? Ayrıca 16 milyon İstanbullunun verisine ve ilerleyen dönemde 80 milyonun verilerine ulaşma ve analiz etme ve bir havuzda toplama, depolamadaki amaç nedir? Akbank ile alakalı BDDK konusu nedir?

‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumludur diye düşünüyorum’

Geçek şu yanıtları verdi:

* Yukarıda yer verilen ses çözümlemesini okudum, anladım genel olarak bir değerlendirme yapmam gerekirse; aslında anlatılan bir reklamcının ürününü tanıtması gibi olduğu düşünüyorum. Bahse konu ses çözümlemesinde yer alan konularla hiçbir bağlantım, bilgim ve alakam yoktur. Sorulara vereceğim cevaplarsa;

1- İstanbul Senin uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından İBB’nin uygulamalarının tek bir platformda vatandaşa sunulmasını amaçlayan bir uygulamadır.

2- Bahse konu uygulamanın İBB tarafından mı geliştirildiği yoksa dışarıdan bir firmaya mı yaptırıldığı ilgili Daire Başkanlığında mevcuttur. Ben net olarak bilmiyorum.

3- Birinci sorunun cevabında uygulamanın geliştirilme amacını açıkladım.

4- İstanbul Senin Uygulaması diğer İBB uygulamaları gibi KVKK ya uygun bir uygulamadır. Teknik soruları ilgili daire başkanlığı bilir.

5- Benim bildiğim kadarıyla KVKK’ya uyumludur diye düşünüyorum ancak benim net bir bilgim yoktur.

6- Bahse konu bilgilerin herhangi bir kimseye ücretli yada ücretsiz paylaşılması konusunda bilgim olmamakla birlikte KVKK uyarınca böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum.

7- Veriler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Bilgi İşlem Daire Başkanlığında toplanmaktadır ve arşivlenmektedir. 16 milyonun veya 80 milyonun verilerinin toplanması, depolanması konusunda benim hiçbir bilgim yoktur, böyle bir şeyin yapılıp yapılmadığı konusunda da bilgim ve dahlim yoktur. Bahse konu ses çözümlemesinde yer verilen konular ile İstanbul Senin uygulamasının bir alakası yoktur. Akbank ve BDDK konusunda hiçbir bilgim yoktur.

Gizli tanık İlke’nin iddiaları

Gizli tanık İlke, İstanbul başsavcılığına şunları anlatmış: “…Melih Geçek Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İmamoğlu’nun yanınaydı. Büyükşehir Belediye’ye getirildi. Bilişim işleri onun kontrolündedir. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye’de ki verilerin kopyalama işlerini organize etti. ‘İstanbul Senin’ uygulamasındaki verileri Murat Ongun ve Reklam İstanbul isimli firma ile paylaşan Erol Özgüner (İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı) ile Melih Geçek’tir.”

Emniyette Geçek’ten gizli tanığın bu ifadeleriyle ilgili bildikleri açıklanması istendi. Ayrıca İstanbul Senin uygulaması ve verilerin kullanılması iddiaları tekrar soruldu.

Soylu’nun imzasıyla

İSTTELKOM AŞ genel müdürü şu yanıtı verdi:

“Bahse konu ifadeyi okudum, anladım. Bahse konu İBB verilerini kopyalama iddiaları KVKK Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda konu hakkında veri tabanı ve alt yapının kopyalanmadığı ve veri tabanı üzerinde bir denetim yapılmadığı tespit edilmiş ve soruşturma izni verilmemesine dönemin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun imzasıyla karara bağlanmıştır. Gerek görülmesi halinde savcılık makamına avukatlarım tarafından ilgili belgeler sunulabilir. 2019’da iddia edilen meseleyle İstanbul Senin uygulamasının bir bağlantısı yoktur. İstanbul Senin uygulamasıyla açıklamaları yukarıdaki sorularda yapmıştım. Ayrıca benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine ulaşabilme yetkim yoktur bu sebeple verilerin paylaşılması iddiaları tamamen asılsızdır.”

‘Tansiyon hastası, kötü koşullarda gözaltında’

Avukatı Geçek’in tansiyon hastası olduğunu söyledi:

“Müvekkil iki gündür kötü koşullarda gözaltındadır. İfade esnasında dahi tansiyon hastalığı olduğunu beyan etmiştir. Müvekkilin sağlık koşulları gözaltı işlemine ve ortamına uygun değildir. Bu nedenlerle İfadede geçen aleyhe bayanları kabul etmiyoruz. Sorulardaki yönlendirici ifadeler CMK’ya aykırıdır. Müvekkil aleyhinde delil olarak kullanılamaz. Dosya kapsamında yer alan gizlilik kararı sebebiyle dosya incelenememiştir. İfade tutanağında yer verilen suç maddelerine ilişkin müvekkile atfedilen bir soru sorulmamıştır. Suçlamalarla ilgili müvekkil ile ilgili herhangi bir ilişkilendirmede yoktur. Müvekkilin üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilin savcılık sevki olmadan, adli kontrol hükümleri uygulanmadan salıverilmesini talep ediyoruz.”