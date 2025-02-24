Gebze'de lokantadakileri rehin alan şüpheli gözaltında

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lokantasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. İçerdekileri rehin alan şüpheli gözaltında.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde bir restorana gelen R.T., yaklaşık bir yıldır alacaklı olduğunu iddia ettiği işletme sahibi Mehmet Günaydın’a pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Günaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lokantadakileri rehin alan R.T. müzakereci aracılığıyla teslim oldu.