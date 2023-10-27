İsrail: Gazze’ye kara operasyonu bu gece genişletilecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenlediği bildirildi. Ayrıca İsrail, ‘kara operasyonunun genişletileceğini’ duyurdu.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, 21 gündür Gazze Şeridi’ni havadan bombalıyor. AA’nın haberine göre Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar düzenledi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

Kara harekatı mesajı

Bu arada İsrail’den yeni bir açıklama geldi. BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, ‘Gazze’ye kara operasyonunun bu gece genişletileceğini’ duyurdu.

Hagari aynı zamanda son saatlerde Gazze’ye saldırıları şiddetlendirdiklerini aktararak, “Hava güçleri yeraltı hedeflerini ve terörist altyapısını vuruyor” dedi.

İletişim hatları kesildi

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi ‘Jawwal’, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Gazze’deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail’in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve ‘Gazze’nin dünyayla bağlantısının kesildiği’ belirtildi.