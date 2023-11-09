Gazzeli yetkililere göre 2 bin 650 kişi enkaz altında

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların sonucuna ilişkin bilgi verdi. AA’nın haberine göre el-Kudra, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 905 kişinin yaralandığını aktaran el-Kudra, 7 Ekim’den bu yana enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ve hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Kudra, saldırılarda şu ana kadar 195 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 51 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, 130 sağlık kuruluşunun hasar gördüğünü, 18 hastane ile 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını dile getirdi.