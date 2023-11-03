Gazzeli yetkililer: İsrail Şifa Hastanesi’nin giriş kısmını vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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AA’nın haberine göre binlerce hasta ve sivilin bulunduğu hastanede, giriş kısmının bombalanması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Saldırının, Mısır’da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada yapıldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail’in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, “İsrail, Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var” dedi.

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi’nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı’na doğru yaralı taşıdığını belirtti.