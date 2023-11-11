Gazzeli yetkililer: İletişim kesintisi nedeniyle can kayıplarını sayamadık

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze’deki can kayıplarını sayamadıklarını duyurdu.

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Bakanlığın dün açıkladığı son verilere göre İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 11 bin 78, yaralıların sayısıysa 27 bin 490 olarak açıklanmıştı.

Bugün Gazzeli yetkililer bölgede iletişimsizlikten dolayı can kayıplarını sayamadıklarını söyledi.

AA’nın aktardığını göre yetkililer ayrıca Şifa Hastanesi ve çevresine peş peşe saldırılar düzenlendiğini ve hastanedeki durumun ‘felaket düzeyde’ olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinin kapısında yerlere uzanmış halde ölü ve yaralıların olduğunu söyledi: “Hastane bahçesi, İsrailli keskin nişancılar ve insansız hava araçları için bir arenaya dönüştü. İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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