Gazzeli sivillerin son sığınağı: Refah

EMRE ZOR

İsrail ordusu, 7 Mayıs’ta Gazze’nin güney ucundaki Refah’a kara saldırısı başlattı. Refah, Gazzeli sivillerin sığınabileceği son yerlerden biriydi.

Yerinden edilen insanlardan bazıları altı kez yer değiştirdi. Fotoğraf: AA

İsrail, 7 Ekim 2023’ten beri, yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde 1,7 milyon kişiyi, yani toplam nüfusun yüzde 75’inden fazlasını yerinden etti. Bu insanlardan bazıları neredeyse altı kez yer değiştirdi.

İsrail’in saldırılarından kaçan Filistinlilerin çoğu nihayetinde İsrail ordusunun daha önce ‘güvenli bölge’ dediği Gazze’nin en güneyine, Refah kentine sığındı.

Dolayısıyla savaştan önce 275 bin kişinin yaşadığı Refah kentinin nüfusu beşe katlanarak 1,3 milyona çıktı.

İnsani yardımlar tamamen durduruldu

Refah, Gazze ile Mısır arasındaki tek sınır geçişi. Bu yüzden hem bölgeye insani yardımların sağlanması hem de yaralıların tedavi amacıyla güvenli bölgelere taşınması için kritik bir kent.

Yardım kuruluşlarındaki yetkililer, Refah sınırı üzerinden insani yardımların tamamen durdurulduğunu, yakıt rezervlerinin de Gazze’deki kapsamlı yardım operasyonlarına ancak bir gün daha yetebileceğini söyledi.

Görsel: BBC Türkçe

Refah’ta 3,5 kilometre karelik alanın (neredeyse 50 futbol sahası) çadırlarla kaplı olduğu tahmin ediliyor. Öyle ki uydu görüntüleri, Refah’ın kuzeybatısındaki hemen hemen tüm boş arazilerin sığınaklara dönüştürüldüğünü gösteriyor.

‘Güvenli bölge’ güvenli değil

İsrail, pazartesi, Refah’a terörist altyapıyı bertaraf etmek amacıyla operasyon düzenleyeceğini duyurdu. Sonra yaklaşık 100 bin Filistinlinin ‘derhal’ batıdaki ‘güvenli bölge’lere geçmesini emretti. İsrail ordusu da Refah kentindeki sivilleri, havadan atılan el ilanları, mesajlar ve telefon görüşmeleri yoluyla Arapça bilgilendirdiğini savundu.

Yardım kuruluşları saldırının ‘insani felaket’e yol açacağını söyledi. Birleşmiş Milletler raporuna göre, İsrail’in sivilleri ‘güvenli bölge’ diye yönlendirdiği Mawasi bölgesi artan mülteci nüfusunu karşılayacak altyapıdan yoksun.

İnsani yardım kuruluşu Mercy Corps’un baş yöneticisi Tjada D’Oyen McKenna, ‘‘İsrail’in tahliye emrinin öncesinde dahi bu bölge yaşanılabilir değildi. Ekiplerimiz bölgede elektrik, su veya yardım olmadığını ve kavurucu güneşin altında çadırların sonsuzca uzandığını bildirdi” dedi.

Ancak İsrail, dün, Refah’a saldırıyı başlattı.

‘‘Yarın gidecek yer bulabilmek için dua ediyorum’’

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda şu ans kadar 54 Filistinlinin öldüğünü, 96’sının da yaralandığını açıkladı.

Washington Post’a konuşan 22 yaşındaki Filistinli Mohamed Khaled, başından geçenleri şöyle anlattı: ‘‘Güvenliğin Allah’tan geldiğine inanıyorum. İsrail saldıracağı yerleri duyurdu. Ben şu anda o bölgelere yakınım. Dolayısıyla sıra bize geldiğinde olduğumuz yeri terk etmek zorunda kalacağız. Tabii o zaman hayatta olursak. Şu anda nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Gidecek yer kalmadı. Herkes bir tarafa koşuşuyor. Yemin ederim ki sürekli bombalama altındayız. Burayı terk etmek çok zor. Ulaşım bizim için çok pahalı. Yarın gidecek yer bulabilmek için dua ediyorum.’’