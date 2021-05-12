Gazze’de can kaybı 48’e yükseldi

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 48’e, yaralananların sayısı ise 304’e yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var.

Fotoğraf:lar AA

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Savaş uçakları, sabah erken saatlerde, Gazze’deki Filistin güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

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AA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları birkaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi’nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı. Gazze’nin merkezinde sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu dokuz katlı bina da bombalandı.

Filistin yönetimi, pazartesiden beri süren saldırılarda, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 304 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gazzeli gruplar, İsrail’in hava saldırılarına füzelerle karşılık veriyor. Çoğu İsrail’in ‘Demir Kubbe’ adı verilen hava savunma sistemi tarafından imha edilse de bazı füzeler kentlere isabet ediyor.

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İsrail ordusu, sabah saatlerindeki açıklamasında şimdiye dek 1050’den fazla füze atıldığını bildirdi.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili ise İsrail’de altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail her ne kadar Gazze’deki silahlı grupları hedef aldığını söylese de bölgeden çok sayıda sivil can kaybı haberi geliyor.

Ne oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.