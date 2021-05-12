Gazze’de can kaybı 35’e yükseldi

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze’deki Filistin güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları birkaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi’nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı. Gazze’nin merkezinde sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu dokuz katlı bina da bombalandı.

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Filistin yönetimi, pazartesiden beri süren saldırılarda, iki Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini, böylece can kaybının 35’e yükseldiğini, 233 kişinin yaralandığını bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için dün yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

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İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.