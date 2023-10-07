Gaziantep’te altı kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

Gaziantep’te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki üç araca çarpması sonucu altı kişinin öldüğü,16 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı.

Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki kazada yaralanan 27 YC 694 plakalı kamyonun sürücüsü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tahsin E. idaresindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran üç araca çarpmış, kazada altı kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.