Gazeteciler kıskaca alındı: Bir soruşturma da gazeteci Evrim Kepenek’e

İstanbul Başsavcılığı, Gazeteci Evrim Kepenek hakkında ‘dezenformasyon’ soruşturması başlattı.

Fotoğraf: Arşiv. (bianet)

Bianet’in haberine göre savcılık, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla Kepenek’i ifadeye çağırdı.

Kepenek, bunun üzerine İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gitti.

Kepenek, savcının toplantıya gitmesi nedeniyle ifade veremeden geri döndü. Kepenek, yarın yeniden savcılığa giderek ifade verecek.

Soruşturmanın Kepenek’in 6 Şubat depremleri sonrasında yaptığı bir paylaşımla ilgili olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla gözaltına alınan T24 yazarı Tolga Şardan’ tutuklanmış, halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe de ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Bugün de Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç’in Ayvalık’taki evinden gözaltına alındı. BirGün gazetesinden Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç hakkında da aynı suçlamayla soruşturma başlatılmıştı.