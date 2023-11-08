Gazeteciler AYM önünde: Sansür yasasına hayır

Anayasa Mahkemesi (AYM), dezenformasyon yasası olarak aktarılan ‘sansür yasası’nın 29’uncu maddesinin iptalini görüşecek. Basın örgütleri, söz konusu yasayı AYM önünde protesto etti.

Fotoğraf: Özlem Akarsu Çelik

AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ kisvesi altında 14 Ekim’de Meclis’ten geçirdiği yasa 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. CHP aynı gün yasanın 29’uncu maddesinin iptali için AYM’ye başvurmuştu.

29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Basın örgütleri “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için AYM önünde ‘sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti’ başlattı.

Nöbete 29’uncu maddeden tutuklanan gazeteci Tolga Şardan da katıldıç

Şardan AYM’nin vereceği kararla ilgili şöyle konuştu: “Bu vereceği sağduyulu karar sadece mesleğimiz açısından değil, toplumun ve ülkenin genel beklentisinin açısından da çok önemli. Toplumun rahatlamaya ihtiyacı var. Doğru bilgiye doğru habere ihtiyacı var. Gazetecilerin elini kısıtlamak, önünü kapatmak yerine ‘gazetecilik yapan gazetecilerin’ önünün açılması gerektiğini düşünüyorum.”