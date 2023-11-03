Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu duyurdu: Fenerbahçe, Polat çiftiyle anlaşmaları iptal edecek

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

Fotoğraf: Instagram

Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile ‘tayt arkası sponsoru’, Engin Polat da Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımının ‘forma sponsoru’ olmuştu.

Sabuncoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “ÖZEL | Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.”

ÖZEL | Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) November 3, 2023

Sabuncuoğlu’nun tweet’inden bir süre sonra Fenerbahçe, ‘sponsorluk’ sayfasından Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine ait logoları kaldırdı.

Ne olmuştu?

Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına el konmuştu.

Önceki günlerdeyse çifte ait şirketlerde polislerce arama başlatılmıştı.

Çift iki gün önce İstanbul’da gözaltına alınmıştı.