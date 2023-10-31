Gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

Ekonomim gazetesi başyazarı Osman Arolat 80 yaşında hayatını kaybetti.

Osman Arolat. Fotoğraf: Ekonomim

Ekonomim’in aktardığına göre Arolat, 22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. 1962’de amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk yaptı. Dünya Gazetesi’nde yayın yönetmenliğini üstlendi. Son olarak Ekonomim gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını üstlendi.