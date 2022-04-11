Gazeteci Nurettin Kurt, bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldü. Kurt, 2017’de Hürriyet gazetesinden ayrılmış ve “Mecburen emekli oldum” demişti.

TGC: Nurettin Kurt’un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

İstanbul- Adliye yargı muhabiri Nurettin Kurt 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Ankara’da yaşamını yitirdi.

TGC Yönetim Kurulu Nurettin Kurt’un ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. https://t.co/GTrCSbIyQW pic.twitter.com/v8aXqbgEYv — TGC (@TGCTr) April 11, 2022

Ankara Cebeci Hastanesi’nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası Kurt’un cenazesi yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Diyanet haberi sonrası ‘mecburen’ emekli

Tokat-Zile doğumlu Kurt, gazeteciliğe 1985’te Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986’da yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti.

1991’te Hürriyet’in Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Kurt, 2017’de ‘mecburen’ emekli oldu. Kurt, şunları söylemişti: “Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabii ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet gazetesinden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.”

Diyanet İşleri Başkanı'nın makam arabası tartışmasında bu haberi hazırlayan ve Hürriyet'ten kovulan gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti.

Kurt, Ali Erbaş'ın "Araba almaktan korkuyoruz" sözlerine ''Ben kovuldum artık alabilirsin'' yanıtını vermişti. pic.twitter.com/YykvSNFekw — Altan Sancar (@altansancarr) April 11, 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 1 milyon TL’lik makam arabasını da haberleştiren Kurt, ”Makam aracı almaktan korkuyoruz” diyen Erbaş’a ”Ben kovuldum artık alabilirsin” yanıtını vermişti.

Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt’un ‘Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci’ isimli kitabı bulunuyor.