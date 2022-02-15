Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan’ın, ‘MİT mensubu haberi’ davasında cezalarının onanmasının ardından bugün yeniden cezaevine girmesi bekleniyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, ‘MİT mensubu haberleri’ davasında yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onamıştı.

Dava kapsamında yargılanan altı gazetecinin hapis cezalarına yönelik istinaf başvurusu reddedilmişti.

Keser, Çelik ve Ağırel’in ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek‘ten dört yıl sekiz ay 17 gün, Pehlivan ve Kılınç’ın ise üç yıl dokuz aylık hapis cezası kesinleşmişti.

Bugün İstanbul’daki Çağlayan adliyesine giderek infaz savcılığına başvuran gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tutuklanması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ağırel, bugün tekrar cezaevine gireceğini duyurdu.

Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum.



Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor.



Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar.



SUSMAYIN,KORKMAYIN,ALIŞMAYIN — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 15, 2022

Daha önce de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Ergenekon ve Oda TV davalarından dolayı hapis yatan Barış Pehlivan da adliye önünden fotoğrafını paylaşarak “Şimdilik hoşçakalın” dedi.