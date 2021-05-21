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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Melis Alphan beraat etti

Altı yıl önceki sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan beraat etti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Alphan hakkında 21 Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’tan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcı Alphan’a hapis talep etmişti.

Davanın bugünkü duruşmasında, savcı mütalaasını tekrarladı. Alphan ise beraat talep etti. Mahkeme, gazetecinin beraatına karar verdi.

Gazeteci Melis Alphan’a yedi buçuk yıla kadar hapis istemi

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