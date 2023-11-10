Gazeteci Mehmet Kızmaz gözaltında

Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Kızmaz Batman’da gözaltına alındı.
Batman Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Kızmaz hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Kızmaz, Batman Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.