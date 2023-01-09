Gazeteci Güngör Arslan cinayeti: Azmettirmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları başkanına tahliye

Gazeteci Güngör Arslan’ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin altısı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Azmettirmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları il başkanı Ersin Kurt’sa tahliye edildi.

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Güngör Arslan, gazetedeki ofisinde 19 Şubat’ta silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.

Savcılık, Kocaeli Belediyesi’nden ihale alan eski Ülkü Ocakları il başkanı Ersin Kurt aleyhinde yazılar yazan gazeteci Arslan’ın ‘susturulmak için’ öldürüldüğünü savunmuştu. İddianamede cinayeti Kurt’un azmettirdiği yazılmıştı.

AA’nın haberine göre Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma salonunda Arslan’ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile yakınları da hazır bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı talebini yineledi.

‘Cinayetin üstü kapatılmak isteniyor’

Arslan, eşinin katledildiğini, bunun basit bir cinayet davası olmadığını dile getirerek, azmettirici olduğu belirtilen sanık Ersin Kurt’un bu işi tek başına planlamadığını, sadece ona havale edilen bir görev olduğunu, cinayetin üstünün kapatılması için her yolun denendiğini söyledi.

Tutuklu sanık Burhan P., Güngör Arslan’ı öldürme kastı olmadığını iddia ederek, “Sonuç buraya nasıl geldi bilmiyorum. Bir can gitmesine üzgünüm” dedi.

Sanık Hasan Emre Ç., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Ramazan Ö. ise “Öldürme niyetim yoktu. Üzgünüm, pişmanım, öleceği aklıma gelmezdi. Bundan sonra iyi bir insan olacağım, bana bir şans daha tanımanızı istiyorum” diye konuştu.

Sanık Ersin Kurt da 11 aydır cezaevinde bulunduğunu aktararak, suçsuz olduğunu ve kendisiyle ilgili en ufak somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Tutuklu ve tutuksuz diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, karar için sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek berat taleplerini yineledi.

Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ramazan Ö’nün ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle ‘vahim niteliğe haiz ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçundan yedi yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Tutuklu sanık Burhan P.’ye, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

‘Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanıklar Ferhat Y. ile Hasan Emre Ç’nin cezası indirim yapılarak 20 yıl hapis cezasına çevrildi. Sanıklar, ayrıca ‘vahim niteliğe haiz ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçundan yedi yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası aldı.

Tutuklu sanık Ramiz S, ‘vahim niteliğe haiz ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçundan yedi yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezasına, Özgür T. üç yıl altı ay hapis, Erdal Y., Erdal T., Can Y. ve Yadigar B. iki yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık Ersin Kurt ile tutuksuz diğer sanıklar Emrah Y., Kadir Y. ve Abdullah Y.’nin beraatine karar verildi.

Ersin Kurt azmettirmekle suçlanıyordu

Savcılık, Kocaeli Belediyesi’nden ihale alan eski Ülkü Ocakları il başkanı Ersin Kurt aleyhinde yazılar yazan gazeteci Arslan’ın ‘susturulmak için’ öldürüldüğünü savunmuştu.

İddianamede, Güngör Arslan’ın gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü ayrıntılarıyla anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Ersin Kurt’un Kocaeli Barosu’na bağlı avukat olduğu ancak avukatlıktan çok ticari işlerle uğraştığı belirtilmişti.

Ersin Kurt’un Gazeteci Arslan’ı, hakkındaki haberlerden ‘duyduğu öfke ve infalle’ daha sonra yazılacak haberlere mani olmak amacıyla öldürtme kararı aldığı kaydedilmişti.