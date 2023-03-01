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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.

23 Derece adlı yayın platformunun sahibi Özbek, gözaltı kararının olduğunu Twitter hesabından duyurdu.


Gözaltı kararının nedeni bilinmiyor.

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AFAD yetkilisinden su isteyen depremzedeye: Parmağındaki yüzüğü sat

Depremin üstünden 23 gün geçti ama bölgedeki en temel ihtiyaçlarda hala eksiklikler var. Depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş’ta temiz su bulamayan bir vatandaş AFAD yetkilisine gitmiş. Yetkili depremzedeye ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylemiş.

Akşam Postası / 1 Mart 2023

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