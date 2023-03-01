Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.
23 Derece adlı yayın platformunun sahibi Özbek, gözaltı kararının olduğunu Twitter hesabından duyurdu.
Gözaltı kararının nedeni bilinmiyor.
Yaramazlara biraz batar!
Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.
23 Derece adlı yayın platformunun sahibi Özbek, gözaltı kararının olduğunu Twitter hesabından duyurdu.
Gözaltı kararının nedeni bilinmiyor.
Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.
SOL Parti’nin Kadıköy’de düzenlemek istediği eyleme polis müdahale etti. Partinin İstanbul il başkanı Deniz Demirdöğen de aralarında bulunduğu en az 10 kişi gözaltına alındı.
Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, helallik isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert ifadelerle yüklendi. Şık AKP sıralarına yönelik “Çürümüş bir leşten başka bir şey değilsiniz” ifadelerini kullandı.
Tribünde “Hükümet istifa” sloganı attıkları gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarına ‘spor müsabakalarını seyirden men’ cezası tebligatlarının gittiği bildirildi.
Rusya’da, Wikipedia’nın Rus ordusu hakkındaki bilgileri ve Ukrayna işgaline dair sahte olduğu iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation’a 2 milyon ruble (yaklaşık 26 bin dolar) ceza verildi.
Merkez Bankası’nın (MB) ihracata ve ithal ikamesine yönelik yatırım kararı almış firmalara tahsis edilen uzun vadeli yatırım taahhütlü avans kredileri 100 milyar TL olan üst limite ulaştı.
İtalya’nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında 26 Şubat’ta batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi.
Depremin üstünden 23 gün geçti ama bölgedeki en temel ihtiyaçlarda hala eksiklikler var. Depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş’ta temiz su bulamayan bir vatandaş AFAD yetkilisine gitmiş. Yetkili depremzedeye ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylemiş.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul’da deprem tedbirleri planları çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için Kiptaş’ı ve bankaları devreye sokarak, sıfır faizli finansman projesi ile kira desteği projesi başlatacaklarını açıkladı.
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