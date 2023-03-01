Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı

Depremin üstünden 23 gün geçti ama bölgedeki en temel ihtiyaçlarda hala eksiklikler var. Depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş’ta temiz su bulamayan bir vatandaş AFAD yetkilisine gitmiş. Yetkili depremzedeye ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylemiş.