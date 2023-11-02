Gazeteci Dinçer Gökçe’ye ‘kitap okuyup, özet çıkarma’ cezası

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alınan halktv.com.tr’nin yazıişleri müdürü Dinçer Gökçe’ye ‘mesleki’ alanda ‘iki kitap okuyup özet çıkarma’ cezası verildi.

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Gökçe’nin dün gözaltına alınma gerekçesi 26 Ekim’de halktv.com.tr’de ‘Döner kardeşlere tahliye kararı’ başlığıyla yayınlanan haberdi. İstanbul Bakırköy başsavcılığına göre haberde tahliye edildiği öne sürülen iki hükümlü, halen cezaevindeydi.

Gökçe polis ve savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre hakimlik, Dinçer Gökçe’ye ‘Sosyal Medya ve Basın Hukuku’ ile ‘Basın Özgürlüğü ve Güvenlik Kapsamında Sınırları’ kitaplarını okuyarak özet çıkarması yönünde adli kontrol cezası verdi.

Dün aynı suçlamayla ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınan T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan ise polis ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Şardan ve Gökçe, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Biri tutuksuz, biri tutuklu.