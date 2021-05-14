Gazeteci Çiğdem Toker, babasının hayatına mal olan hastanedeki ihmalleri anlattı

Gazeteci Çiğdem Toker, babasının bir devlet hastanesinin acil servisindeki ağır ihmaller sonucu öldüğünü anlattı.

Fotoğraf: Mahmut Turgut

Babasını geçen hafta kaybettiğini ifade eden Toker, Sözcü’deki köşesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’nin acil servisindeki süreci aktardı.

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Babasının kendisini hastaneye götürecek ambulansa yürüyerek bindiğini, ancak hastanenin acil servisinde bir dizi ahır ihmal yaşandığını belirten Toker, ‘bir sedye üzerinde, kanamalı ve aralıksız 12 saat boyunca, bir uzman doktor görmeden’ tutulduğunu ifade etti.

İhmal sürecinin birden fazla tanığı olduğunu kaydeden Toker, şöyle devam etti:

“Onu kaybettiğimiz günün hastane öyküsü iki aşamadan oluşuyor.

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Sabah erken burun kanaması şikayetiyle hastane acil servisine götürülüyor. Burnuna uygulanan tamponun ardından MR, tomografi tetkikleri yapılıyor. Ciddi bir sorun olmadığı söylenerek eve gönderiliyor. Gece saat 20’yi geçerken bu defa ağzından ve burundan tekrar kanama başlıyor. Annem yeniden ambulans çağırıyor. Yine çabucak ulaşıyor. Bir yandan burnuna tampon yapılmaya çalışılırken diğer yandan yine bastonuyla yürüyerek ambulansa bindiriliyor.

Yine aynı hastanenin yine acil servisi… Burnuna tampon yapılıyor. Gece yarısını geçince pratisyen hekim, cep telefonu ışığıyla boğazına bakıyor. Damak bölgesinde kanama nedeniyle gece hastanede kalması gerektiğini söylüyor. Ama o gece, sabaha kadar babamı hiçbir uzman doktor görmüyor. Kulak burun boğaz uzmanının, sabah poliklinikte bakacağı söyleniyor. Babamın ağzından ve burnundan kan gelmeye devam ediyor. Sürekli yatar pozisyonda tutuluyor, sık sık doğrulmak istiyor. Saatler ilerledikçe direnci düşüyor. Teyzem sabah erken saatte gelip durumu gördüğünde, özel hastaneye götürebileceklerini yüksek sesle dile getirerek ambulans istiyor.

Bu seslenişine hiçbir yanıt alamıyor. İstanbul’da doktor olan kardeşimi arayarak ağzı ve burnundan kan ile pıhtı geldiğini söylüyorlar.

Babamın genel durumu kötüleşiyor, solunumu ve kalbi durarak vefat ediyor.”

Toker, babasının yaşamı boyunca karşılaştığı haksızlıklara karşı yazarak, dilekçe vererek, dava açarak mücadele verdiğini belirterek, ‘onun yaşamına mal olan ihmaller, başkalarına da zarar vermesin diye’ süreci anlattığını ifade etti.