Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti

Ankara’da sabah saatlerinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Ceren Kaynak İskit. Fotoğraf: Instagram

T24‘ün haberine göre İskit, sabah saatlerinde mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayıldığı fark edilen İskit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin paylaşımı şöyle:

“Kendisi her daim meslektaşlarıyla dayanışan, onların yanında olan, toplumsal olaylarda her zaman kamerasını alarak sahaya inen ve karşılaştığı zorluklara, güvencesizliklere rağmen gazetecilik mesleğini yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen bir gazeteciydi. Onun anısına söz veriyoruz, biz de gazetecilik yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz.”

İskit’in cenazesine dair detaylar belli olduğunda paylaşılacak.