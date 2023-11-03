Gazeteci Cengiz Erdinç yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteci Cengiz Erdinç’in yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığını duyurdu.
Erdinç dün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıylagözaltına alınmıştı.
MLSA’dan yapılan açıklamaya göre Erdinç serbest bırakıldı:
“Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cengiz Erdinç’in serbest bırakılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nden beklenen karar, yaklaşık iki saat sonra çıktı. Erdinç, haftada bir imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.”