Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası

Barış Terkoğlu, Adalet Bakan yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla yargılandığı davada iki yıl hapse mahkum edildi.

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Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu’nun, Odatv’de yayımlanan, “Türkiye’nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor” başlıklı haber ile Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan, “Türkiye’yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek, Gürlek’in şikayeti üzerine, ‘terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla açılan dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması bugün 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Terkoğlu ve avukatları mahkemeye katıldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nın (MLSA) sosyal medya hesabı X’teki paylaşımına göre savcının ceza talep ettiği esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapan Terkoğlu, “Hakimler, savcılar ve polisler birer yurttaştır. Yaptıkları eylemler nedeniyle eleştirilebilirler. Onlara bütün yurttaşlardan ayrı koruma zırhı getirmek Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

Mahkeme, Terkoğlu’na ‘terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla iki yıl hapis cezası verdi.