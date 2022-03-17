Gazete Duvar’da genel yayın yönetmeni Hakan Aksay istifa etti

Ali Duran Topuz’un yerine yeni genel yayın yönetmeni olarak göreve başlayan Hakan Aksay, Gazete Duvar’dan istifa ettiğini duyurdu. Aksay’ın görevini yazı işleri müdürü Barış Avşar üstlendi.

Beş ay önce Duvar’ın kurucularından Ali Topuz, kurumdan ayrılmıştı. Topuz’un ardından ‘Duvar English’in genel yayın yönetmenliğini yürüten Cansu Çamlıbel, yazarlar Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, Hakkı Özdal, Fehim Taştekin, Aydın Selcen, Ayşe Çavdar, İrfan Aktan da istifa etmişti.

Topuz’un ardından göreve gelen Hakan Aksay da istifa etti. Aksay istifasını, “Gazete Duvar’a veda ve içten bir dilek” başlıklı yazısıyla duyurdu.

Aksay istifa nedenine ilişkin ‘çalışma düzenine ilişkin yaşadığımız görüş farklılıkları nedeniyle yollarımızı ayırıyoruz’ dedi.

Yeni genel yayın yönetmeni Barış Avşar oldu.

Daha önce Evrensel, Radikal, Baret gibi gazetelerde çalışan Barış Avşar, Gazete Duvar’ın kurucu ekibinde de yer alıyordu.