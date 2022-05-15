Gaz sızıntısı nedeniyle iki işçinin öldüğü fabrikanın işletme müdürü tutuklandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde gübre üretilen fabrikada ‘sıvı fosforik asit’ sızıntısı nedeniyle iki kişinin ölmesi ve 17 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gözaltına alınan işletme müdürü tutuklandı.

Fotoğraf: ANKARA-DHA

Sebebi belirlenemeyen ‘sıvı fosforik asit’ sızıntısı nedeniyle fabrika çalışanları rahatsızlanmış, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarılmış, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Aynı zamanda fabrikanın ortağı olduğu tespit edilen işletme müdürü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.