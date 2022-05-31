Gayrimenkul sitelerine, satış ve kiralamaları bildirme zorunluluğu

Taşınır veya taşınmaz malların ilanlarının yer aldığı alım-satım sitelerine, işlemlerle ilgili bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, taşınır ve taşınmazlarla mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, bu işlemleri GİB’e bildirecek.

Hangi işlemler bildirilecek?

Verilecek bilgiler, hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB’e bildirmesi gereken bilgileri vermek zorunda olacak. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacak.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini haziranda verilecek ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos tarihine kadar GİB’e yapacak.

Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlarla 31 Mayıs’a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs’a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos’a kadar yapmaları gerekiyor.