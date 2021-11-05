Gasp edildiğini söyleyen taksici, kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş

Denizli’de baygın halde bulunan taksici gasp edildiğini söyledi. Çelişkili ifadelerden şüphelenen polis kamera kayıtlarını inceledi. Taksicinin kendi kafasına taşla vurduğu, çalındı dediği parayı da sevgilisine verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Aracın sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Burak Yalgan’ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirmiş, taksi takip sisteminden yeri belirlenen taksi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak’ta park halinde bulunmuştu.

Başından yaralanmış olarak bulunan şoför Yalgan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

AA’nın haberine göre Yalgan, hastanede tedavi edildikten sonra emniyete çağrıldı.

İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darp ettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasp edip kaçtıklarını bildiren Yalgan’ın çelişkili yanıtlar verdiğini fark eden polis, Yalgan’ın taksiyle geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Bunun üzerine Yalgan, ilk ifadesinin doğru olmadığını belirterek başını sert bir cisimle yaraladığını, parayı da bebeği olan kız arkadaşına harcaması için verdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yalgın hakkında, ‘suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamak’tan işlem yapıldığı kaydedildi.