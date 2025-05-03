Garanti BBVA mobil normale döndü: Şubeler de bugün açık

Dünden bu yana erişim sorunu yaşanan Garanti BBVA çağrı merkezi ve mobil uygulaması normale döndü. Ayrıca banka şubeleri de bugün 17:00’ye kadar açık olacak.

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Dün bankanın mobil uygulamasına girmeyi deneyen kullanıcılar “Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” yazılı bir ekranla karşılaşıyordu.

Banka sorunun nedenini ‘teknik aksaklık’ olarak açıklamış, siber saldırı iddiasını yalanlayarak tüm müşteri varlıklarının korumada olduğunu duyurmuştu.

Dün banka şubeleri de gece 00:00’a kadar hizmet vermişti.

Bu sabah 08:49’da problemin çözüldüğü açıklandı.

Bankanın son açıklaması şöyle:

“Dijital kanallarımız ve çağrı merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00’a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”