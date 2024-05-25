Galatasaray’da başkan yeniden Özbek

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda Dursun Özbek rakibi Süheyl Batum’u yenerek yeniden başkanlığa seçildi.

Dursun Özbek. (AA)

Sarı-kırmızılı kulübün 104’üncü dönem yönetiminin belirlendiği seçim Galatasaray Lisesi’nde yapıldı.

Sarı kırmızı kulübün 2015-2018 yılları arasında başkanlığını yürüten Özbek, 2022’de tekrar kulüp başkanı seçilmişti.

Özbek’in yönetim listesinde şu isimler yer alıyordu:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübü’nde Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de 36’ncı başkan olarak görev yaptı. Özbek 2022’de verdiği dört yıllık aranın ardından yeniden Galatasaray Başkanı seçilmişti.

Evli ve iki çocuk babası Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.