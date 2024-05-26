Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynayacağı maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

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Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yaptığı atamaya göre bu akşam Galatasaray’ın Konyaspor’a konuk olacağı ve Fenerbahçe’nin İstanbulspor’u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Konyaspor – Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki müsabakada AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak yer alacak.

Fenerbahçe – İstanbulspor karşılaşmasındaysa VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak. Ülker Stadı’ndaki maçta AVAR’da Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler görev yapacak.

Bu akşam saat 19.0’da başlayacak olan günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri şöyle: