Galatasaray ve Dursun Özbek’in cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’a ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e verilen para cezasında indirime gitti.

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Özbek, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklaması gerekçesiyle ceza almıştı.

TFF‘nin internet sitesinde yer alan açıklamada Galatasaray’a ve Özbek’e verilen 400’er bin liralık para cezalarına itirazın incelendiği bildirildi.

İtiraz neticesinde sarı kırmızılı kulüp ve Özbek’in para cezalarının 200’er bin liraya indirildiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye de çeşitli sebeplerle verilen 363 bin liralık para cezasınınsa onandığı kaydedildi.

Özbek ne demişti?

Özbek,12 Ocak’taki basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ve hakem Zorbay Küçük’ü şu sözlerle hedef almıştı:

“Dün Sivas’ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Bu maç, Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl olur da Süper Lig’de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük buraya atanıyor? Analiz yaptığınızda şu ortaya çıkıyor; Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe’nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray’ın puan ortalaması 1.25.”