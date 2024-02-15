Galatasaray Sparta Prag’ı son dakika golüyle yıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag’ı 3-2 mağlup etti.
Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag’ı ağırladı.
Mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta Kerem Demirbay 19’uncu dakikada sarı kırmızılıları öne geçiren golü attı. Prag, ikinci yarının başında Preciado’yla skoru eşitledi.
Mertens, 61’inci dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Prag, 65’inci dakikada Kuchta’nın attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi.
Sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi,90+1. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve mücadele 3-2 bitti.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak.