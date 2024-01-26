Galatasaray Sacha Boey transferinde Bayern Münih’le anlaştı

Galatasaray, Bayern Münih’le sağ bek Sacha Boey’in transferi konusunda anlaştı.

Sacha Boey. (AA)

NTV Spor’un haberine göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Alman temsilcisinin sarı kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin Boey’le Münih’e dönmesi bekleniyor.

Sözleşme detayları

Sacha Boey, 30 milyon avro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu. Bu bonservis bedeli, Türkiye Ligi’nin gelmiş geçmiş en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

Bayern Münih, Fransız yıldızla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Boey, yıllık 3 milyon avronun üzerinde ücret alacak.

Boey’un yarın Münih’e gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.