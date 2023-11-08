Galatasaray Münih’ten eli boş dönüyor: 2-1

Bayern Münih’e konuk olan Galatasaray, 2-1 yenildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Bayern Münih ile Galatasaray, Münih kentindeki Allianz Arena’da karşılaştı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United’ı 3-2 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızlı ekip, üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih’e iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilmişti.

Deplasmanda da iyi bir mücadele veren Galatasaray, Harry Kane’in 80 ve 86’da attığı gollerle 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray’ın tek golünü 90+3’te Bakambu kaydetti.

Böylece grup lideri Bayern Münih puanını 12’ye çıkarırken Galatasaray dört puanda kaldı.