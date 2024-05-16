Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre 19 Mayıs’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşmada Kardeşler’in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemiyse Direnç Tonusluoğlu olacak.

TFF açıklamasında şunları dedi:

“Trendyol Süper Lig’in 37’nci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcılarıysa manuel olarak atanmıştır.”

Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

17 Mayıs Cuma

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar