Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre 19 Mayıs’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Karşılaşmada Kardeşler’in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemiyse Direnç Tonusluoğlu olacak.
TFF açıklamasında şunları dedi:
“Trendyol Süper Lig’in 37’nci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcılarıysa manuel olarak atanmıştır.”
Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
17 Mayıs Cuma
- 17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
- 20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
- 19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
- 19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
- 19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
- 19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
- 19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
- 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler